Il fascino del calcio argentino potrebbe attirare anche Cesc Fabregas. Il centrocampista spagnolo, attualmente al Monaco, ha parlato a Súper Deportivo Radio di un eventuale trasferimento in Sudamerica, sulle orme di Daniele De Rossi: "Perché no? Penso che sia una lega molto competitiva, molto aggressiva, ci sono giocatori di grande talento. Per me sarebbe bello andare a giocare lì".

Tempo reale mercoledì 07 agosto