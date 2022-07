Fabregas sbarca in Italia: colpo del Como per la Serie B

LA SORPRESA

Il centrocampista spagnolo è pronto a firmare un contratto biennale, convinto dal ds Wise

© Getty Images Cesc Fabregas sbarca nel campionato italiano, ma non in Serie A. Il centrocampista spagnolo, svincolato, è il colpo a sorpresa per il centrocampo del Como, convinto dal ds della società lariana Dennis Wise, ex Chelsea proprio come Fabregas. Per il campione del mondo con la Spagna è pronto un contratto biennale sulle rive del lago di Como con la prospettiva di una carriera da allenatore nel prossimo futuro.

Un'idea nata a fine giugno, una di quelle intuizioni che si pensano irrealizzabili fino a quando non si provano concretamente a fare. Cesc Fabregas non solo ha preso seriamente l'approccio del Como con la proposta di un contratto biennale, ma da giocatore svincolato dopo l'esperienza al Monaco, l'ha scelta tra le diverse opzioni che sul suo tavolo non mancavano.

Già in passato Fabregas era stato vicino al passaggio in Italia, lo voleva il Milan ai tempi dell'Arsenal, ma ora è arrivato il momento di un'avventura particolare ma a suo modo importante.

A 35 anni Fabregas non ha in mente il ritiro, ma vuole divertirsi e col Como di Gattuso ha la possibilità di portare la propria qualità ed esperienza in un gruppo giovane e motivato. Il palmares parla per lo spagnolo che tra Arsenal, Chelsea e Barcellona ha vinto tutto, così come con la Spagna mettendo in bacheca il Mondiale del 2010 e ben due Europei (2008 e 2012).