FABIO GROSSO RICORDA L'ESPERIENZA AL LIONE: "FU UNA SCELTA PO' KAMIKAZE, MA NON CAMBIEREI NULLA"

Fabio Grosso sembra aver ritrovato la propria dimensione sulla panchina del Sassuolo, tuttavia non dimentica l'ultima esperienza al Lione che lo ha visto lasciare la Francia dopo soli due mesi: "Ti rendi conto di quanto sei fragile, è stata una brutta giornata. Me la porterò sempre dietro. Lione è un posto che adoro, ho ritrovato persone belle e non cambierei la scelta che ho fatto, come altre un po’ kamikaze; me ne sono andato senza rabbia e con la consapevolezza che serva tempo per fare le cose bene - ha spiegato a Cronache di Spogliatoio -. Quella sassata mi ha quasi colpito l’occhio, ho mosso il viso poco prima. Ho sentito un grande rumore, sono andato a terra. Avevo il volto pieno di sangue e mi sono ritrovato in ospedale"