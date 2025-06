Ex vice di Klopp al Liverpool sarà nuovo vice di Guardiola al City

Due allenatori che sono stati fondamentali per il successo del Liverpool negli ultimi anni si sono uniti allo staff tecnico di Pep Guardiola al Manchester City. Pepijn Lijnders, a lungo il numero due di Jurgen Klopp al Liverpool, assumerà il ruolo di vice allenatore del City. L'olandese ha lasciato il Liverpool e ha trascorso la prima metà della scorsa stagione come capo allenatore del Salisburgo prima di essere esonerato. James French arriva invece direttamente dal Liverpool al City come nuovo allenatore dei calci piazzati. Si conclude così la sua permanenza di 13 anni ad Anfield, durante la quale ha lavorato come analista dela squadra avversaria.