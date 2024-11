EX LAZIO, ROMA E INTER KOLAROV È NUOVO CT SERBIA U.21

L'ex terzino di Manchester City, Lazio, Roma e Inter Aleksandar Kolarov, ritiratosi nel 2022, è il nuovo ct della nazionale serba Under 21. L'annuncio, con annessa presentazione del nuovo 'mister' è stato dato dal presidente della federcalcio locale, Dragan Dzajic. Kolarov, dopo aver smesso di giocare era diventato direttore sportivo del Pisa, ma questa sua nuova esperienza era durata poche settimane. Ma, sempre in Toscana, aveva frequentato anche il corso allenatori a Coverciano e per questo ora ha assunto il nuovo incarico, con l'obiettivo di portare la Serbia alla fase finale degli Europei di categoria del 2027, che verrà ospitata proprio dalla Serbia.