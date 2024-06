Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Venezia

L'ANNUNCIO

L'ex allenatore del Frosinone inizierà questa nuova avventura che lo legherà alla squadra della laguna fino al 2026

© Getty Images

Ora è ufficiale: Eusebio Di Francesco è il nuovo tecnico del Venezia. L'allenatore, dopo la clamorosa retrocessione col Frosinone, riparte da qui. Ha firmato un contratto che lo legherà al club veneto per le prossime due stagioni.

L'annuncio ufficiale attraverso una nota sui canali del club: "Il Venezia FC comunica di aver affidato a Eusebio Di Francesco l’incarico di allenatore della prima squadra. Di Francesco ha firmato un contratto biennale fino al termine della stagione 2025/26. Nato a Pescara, Di Francesco ha alle spalle una ricca carriera da calciatore, in cui si è guadagnato 13 presenze e un gol con la Nazionale maggiore italiana, vincendo lo scudetto con la Roma e totalizzando 252 presenze in Serie A e 9. Cinquantacinque anni ancora da compiere, Di Francesco vanta, nel suo percorso da allenatore, le promozioni in Serie B con il Pescara e in Serie A con il Sassuolo, oltre a una storica qualificazione in UEFA Europa League con il Sassuolo nella stagione 2015/16 e un terzo posto con la Roma nella stagione 2017/18, raggiungendo inoltre la semifinale di Champions League a 34 anni di distanza dall’ultima volta".