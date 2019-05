Sarri allontana la Roma: "Voglio restare al Chelsea"

08/05/2019

Parole chiare, solo quel breve inciso ("Se posso farlo") lascia speranze ai giallorossi anche se la conferma del blocco del mercato sembra un punto a favore per la permanenza di Sarri in Premier League. Stuzzicato sulla possibilità, finalmente, di vincere un trofeo, l'ex Napoli non si è scomposto: "Nel mio lavoro non penso che vincere un trofeo sia il primo obiettivo. Casomai, è quello di migliorare i giocatori come stiamo cercando di fare".



Sul match di domani, che vede il Chelsea favorito visto l'1-1 a Francoforte dell'andata: "Difficile essere favoriti in una semifinale, affrontiamo una squadra molto forte. E non avremo Kanté, starà fuori due settimane e potrebbe tornare per l'eventuale finale".