ETERNO MIURA, A 58 ANNI PRONTO A GIOCARE ANCORA IN GIAPPONE

L'ex attaccante del Genoa, leggenda del calcio giapponese, Kazuyoshi Miura ha annunciato che intende giocare anche la prossima stagione per il suo attuale club nippinico. Non è un granché, se non fosse che Miura compirà 58 anni la prossima stagione, che sarà la sua 40esima nel calcio professionistico. Miura è di diverse generazioni più vecchio dei suoi compagni di squadra e i suoi contemporanei si sono ritirati decenni fa. Noto come 'King Kazu', l'agenzia di stampa giapponese Kyodo ha riferito che tornerà la prossima stagione nella squadra di quarta divisione del Suzuka. Miura vinto il premio di MVP nel 1993 nella prima stagione della J-League giapponese.