Andrea Stramaccioni sta pensando di lasciare l’Esteghlal in Iran dopo appena due mesi, a 10 giorni dall'inizio del campionato. Si prenderà 48 ore di tempo per decidere se continuare. Nonostante l'affetto degli iraniani e una presentazione in grande stile, Stramaccioni sta valutando il suo futuro a Tehran: alla base divergenze con la società a causa del mercato .