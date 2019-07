Il Tottenham è pronto a lasciar partire Christian Eriksen alla volta di Madrid, sponda Atletico, ma per il danese chiede tra i 60 e i 70 milioni di euro. Lo scrive oggi As, secondo cui un emissario autorizzato degli Spurs ha incontrato Miguel Angel Gil, consigliere delegato dei Colchoneros, per discutere del trasferimento del 27enne centrocampista che ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e che non intende rinnovare.