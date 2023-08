© Getty Images

Benjamin Pavard, promesso sposo dell'Inter, è tornato ad allenarsi in gruppo con il Bayern Monaco. Ieri il giocatore aveva preso un giorno di permesso per malattia, oggi però il fastidio fisico sembra smaltito e si è rivisto in campo regolarmente come riporta la Bild. Il suo arrivo in Italia, dunque, è nuovamente slittato: era atteso tra ieri e oggi, non arriverà probabilmente neppure domani. Ma l'interrogativo che inizia a serpeggiare tra i tifosi nerazzurri è un altro: arriverà veramente? Un timore lecito, dopo quanto successo questa estate. La posizione dell'Inter è chiara: quello che c'era da fare con il Bayern e con il giocatore è stato fatto, l'accordo però sin dall'inizio è stato subordinato all'arrivo in Baviera del sostituto del francese. E questo è quanto ha rallentato l'affare e ora sta mettendo in allarme anche il club, perché sinora Tuchel ha scartato tutte le ipotesi prospettate dai dirigenti bavaresi, facendo sostanzialmente da muro. Il tempo non manca, ma i giorni passano: il mercato chiude il primo settembre, tra una settimana, ma va da sè che non si può arrivare troppo sotto scadenza, perché l'Inter ha bisogno di un difensore. Per questo, da un lato il management nerazzurro tiene monitorate altre piste (quella che porta a Schuurs, in primis) e dall'altra si aspetta maggiore chiarezza anche dal Bayern, per non trovarsi con il cerino in mano a ridosso della chiusura della finestra di mercato.