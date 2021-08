Empoli, colpo Cutrone per l’attacco

MERCATO

L’ex centravanti del Milan è molto vicino al passaggio al ritorno in A: arriva in prestito dal Wolverhampton

Patrick Cutrone ci riprova. Tornato in Premier League dopo l'esperienza in prestito al Valencia, l'ex attaccante del Milan è a un passo dal lasciare nuovamente il Wolverhampton per fare ritorno in Serie A. Sulle sue tracce il neopromosso Empoli, che ha bruciato la concorrenza di Sampdoria e Crotone e, in attesa di sbloccare l'operazione Pinamonti, ha deciso di puntare forte sull'attaccante dell'Under 21. Getty Images

Atteso in Italia nelle prossime ore per visite mediche e firma, Cutrone arriverà in Toscana in prestito secco e avrà così una nuova possibilità di dimostrare il suo valore dopo stagioni complicate vissute tra molti bassi e pochi alti. L’intenzione del club per mantenere la categoria è quella di mettere a disposizione di Andreazzoli una coppia d’attacco formata dall’ex Milan e dall’interista Pinamonti.