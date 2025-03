Empoli, Marianucci promesso al Napoli: "Ora penso solo alla salvezza"

Luca Marianucci, difensore centrale dell'Empoli, è un promesso sposo del Napoli. Le società hanno raggiunto qualche settimana fa un accordo verbale per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, contratto quinquennale invece per il classe 2004. Il giovane difensore ha parlato del suo futuro prima del match tra Como e Empoli: "Sicuramente non è un bellissimo momento, ma non devo pensare a me, dobbiamo pensare tutti alla salvezza, non è un momento semplice, ma già da oggi può cambiare tutto".