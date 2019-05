Empoli, Corsi gela la Fiorentina: "Traorè? Accordo nullo"

28/05/2019

" Traorè ? I documenti firmati non sono stati depositati entro il 31 gennaio e quindi non valgono più niente. Il giocatore non è della Fiorentina ma dell' Empoli ". Il presidente Corsi spiazza il club viola, dopo l'ufficializzazione della cessione del giocatore a titolo definitivo annunciata a gennaio. "In Serie A ci sono tre squadre più importanti della Fiorentina che lo vogliono, oltre a un club tedesco che farà la Champions League".

"Su di lui ci sono diverse società importanti italiane ed estere e io ho cercato di non fare brutte figure - ha proseguito Corsi a Radio Sportiva - La Fiorentina aveva chiesto un supplemento di visite mediche, noi le abbiamo fatte e il giocatore è perfettamente sano. Mi sento il suo tutore in questa situazione antipatica che si è creata". Poi su Di Lorenzo, vicino al Napoli. "C'è un interesse ma ancora non c'è stato un incontro per definire e non so cosa possa succedere nelle prossime 48 ore. Nel suo ruolo è stato tra i migliori del campionato e a volte il mercato riserva sorprese".