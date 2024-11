Empoli, il ds Gemmi: "Riscatto di Colombo? Valutiamo come per Pellegri"

"Pronti al riscatto di Colombo? Ci pensiamo, anche per Pellegri. Vasquez? Siamo contenti, aveva fatto poche partite e siamo contenti di lui": lo dice il ds dell'Empoli Roberto Gemmi a Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro il Milan a San Siro. "Il nostro compito è creare problemi al Milan, a fine partita vedremo se è stata quella giusta per il colpaccio. L'Empoli è un club adatto a chi ha difficoltà in un percorso difficile in Serie A, è un passaggio importante per quei giocatori che hanno da dimostrare". Poi sul mercato di riparazione: "Stiamo aspettando quest'ultimo mese vediamo chi riusciamo a recuperare dagli infortuni, faremo le valutazioni con l'allenatore e se serve siamo pronti a intervenire", assicura Gemmi.