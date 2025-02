El Bilal Touré, ex attaccante dell'Atalanta, potrebbe finire in Premier. Addirittura al Manchester United che sta pensando seriamente di acquistarlo a titolo definitivo dallo Stoccarda (i tedeschi lo valutano 25 milioni di euro) per poi prestarlo nuovamente ai teutonici fino al termine della stagione. Prima però lo Stoccarda deve riscattare l'attaccante dagli orobici versando i 18 milioni di euro come d'accordo.