Paulo Dybala potrebbe tornare in Argentina? A rilanciare la possibilità è stata la moglie Oriana Sabatini che, in un noto programma argentino, ha parlato così dell'eventuale mossa di mercato. "No... Non voglio problemi familiari e soprattutto con mio padre che è del River. Paredes comunque gli ha messo quest'idea, che tornino insieme in Argentina. Al River? Se il suo amico Paredes vuole che vada al Boca, andrà col suo amico".