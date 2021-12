Dybala: "Il rinnovo può aspettare, ora la Juve ha altre questioni di affrontare"

JUVENTUS

L'argentino prende tempo e rimanda il discorso sul contratto in scadenza

Tutto pronto? Tutto fatto? Manca solo la firma? Parole e supposizioni a parte, il rinnovo di Dybala resta in realtà un tema caldo. E tutt'altro che chiuso. L'argentino, si sa, è in scadenza a giugno, nelle scorse settimane ci sono stati diversi incontri tra il suo procuratore e i dirigenti della Juve: contatti spesso definiti proficui che però non hanno portato alla tanto sospirata firma. Segnale, come da noi rivelato nelle settimane scorse, di una distanza tra richiesta e offerta non ancora colmata. Ora a rallentare il tutto ci si è messa anche l'Inchiesta Prisma: "Il mio rinnovo può aspettare" ha dichiarato infatti lo stesso Dybala al termine del match contro il Genoa. "La Juve in questo momento ha altre questioni da affrontare".

Dichiarazioni con le quali il numero 10 bianconero ha voluto sicuramente fare un passo indietro rispetto ai problemi che la società deve affrontare in questo momento, tanto con la giustizia sportiva quanto con quella ordinaria. Come dire, io non voglio essere un problema in più. Un gesto, in questo senso, di rispetto verso la Juve. Ma nel contempo una presa di posizione che mette in chiaro come l'accordo tra le parti non è ancora stato raggiunto e che evidentemente ci sono diversi aspetti da sistemare. Distanze che magari verranno colmate, più o meno agevolmente. Di certo però la situazione non è così definita come solo un mese e mezzo fa si credeva.