DUARTE, VISITE IN CORSO CON IL BASAKSEHIR

Siamo ai dettagli per il passaggio di Leo Duarte al Basaksehir. Il brasiliano del Milan sta infatti svolgendo le visite mediche di rito, passaggio obbligato prima della firma sul contratto. L'accordo dovrebbe essere stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso da un milione più diritto di riscatto. Intanto, come spiegato da calciomercato.com, in uscita potrebbe esserci anche Conti che la Fiorentina vorrebbe subito a titolo definitivo per una cifra che, per questioni di bilancio del Milan, non dovrà essere inferiore ai 7 milioni.