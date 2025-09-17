Donnarumma: "Mai avuto dubbi: volevo solo il City"

Gigio Donnarumma già beniamino dei tifosi del Man City. Il portierone azzurro si è presentato alla grande con un'ottima prestazine nel derby vinto con lo United e oggi, seduto al fianco di Guardiola, ha presentato la sfida di Champions League contro il Napoli di giovedì sera. Nel corso della conferenza stampa Gigio ha anche parlato di mercato e del suo approdo a Manchester: "Non ho mai avuto dubbi: volevo venire al City. Era la mia prima e unica opzione, l'unica che volevo. Ora sono contento di essere qui e far parte di questa squadra fantastica".