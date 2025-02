Inter, Ausilio: "Donnarumma? Abbiamo due ottimi portieri"

Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, nel corso della sua intervista esclusiva rilasciata a SportMediaset ha parlato anche di mercato. Tra i nomi sul tavolo, quello di Donnarumma, in scadenza di contratto col Psg nel 2026, e accostato nelle ultime settimane ai nerazzurri: "Ci mancherebbe che non fosse interessante. Ma debbo essere realista: abbiamo due ottimi portieri, Martinez ha un contratto lungo, abbiamo un'opzione per allungare quello di Sommer. Pensare già al 2026... è così lontano. E non credo che il PSG se lo lasci scappare".