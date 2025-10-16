Logo SportMediaset
Mercato

Donnarumma: "Guardiola mi ha voluto al City, incantato da lui"

16 Ott 2025 - 10:04

"Ho avuto la fortuna di vivere realtà molto diverse tra di loro: dalla Ligue 1 alla Premier League dove sono arrivato da poco. Con gli occhi di chi guarda da lontano posso dire che il nostro calcio non è da meno degli altri". Così Gigio Donnarumma, portiere e capitano della Nazionale, nel corso di una intervista alla Gazzetta dello Sport. "In Inghilterra si corre da primo all'ultimo istante della partita, da noi non è così, ma non vuol dire che sia meglio o peggio. Va così...", ha aggiunto parlando del confronto tra il campionato inglese e il nostro. Quando ascolta Pep Guardiola cosa le passa dalla mente. "Al City mi sento come a casa anche se è passato poco tempo dal mio trasferimento lì. Mi hanno voluto con fermezza, mi hanno fatto sentire importante e, ora, mi considerano già uno di loro...", ha ammesso. "Quando lo ascolti resti incantato. Me lo immaginavo così, ma la realtà è ancora meglio di come la prevedevo. Spero di restare a Manchester il più a lungo possibile, di passare un'esperienza davvero unica", ha concluso.

