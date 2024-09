Enzo Raiola: ""Mai dire mai al ritorno di Donnarumma. Bennacer voleva stare al Milan"

parla enzo raiola

Le parole del procuratore: "Balotelli vorrebbe restare in Italia. Pinamonti vuole imparare da Gilardino"

"Un ritorno di Gianluigi Donnarumma in Serie A? Ora è praticamente impossibile ma mai dire mai, uso la frase che usano tutti gli agenti": Enzo Raiola chiude, non del tutto, a un futuro nuovamente italiano per il portiere azzurro che, tra l'altro, sta per rinnovare col Paris Saint-Germain: "Abbiamo ancora due anni prima della scadenza e non c'è fretta ma ci sono già stati dialoghi, lo stesso ds Campos ha ammesso di voler confermare Gigio. Noi vogliamo restare in uno dei club più importanti al mondo e potrebbe diventare bandiera del PSG".

Il cugino del compianto Mino, parlando a Tuttosport, ricapitola anche la situazione Bennacer, che era stato vicino alla cessione in Arabia Saudita: "C'è stato chiacchiericcio con qualche club ma lui non ha mai messo in discussione la voglia di restare al Milan. I rossoneri stessi volevano restasse e si fa fatica a scegliere un'altra squadra in Europa. Non è facile lasciare il Milan, il club è importante".

Si passa poi a Balotelli, ancora senza squadra: "Ha avuto moltissime richieste fuori dall'Europa ma vorrebbe restare in Italia. Il Palermo? Non si parlerebbe di Serie B ma di A2... non è questione di serie, serve il progetto giusto per Mario. Se poi non dovesse sbloccarsi nulla riprenderemo certi discorsi".

Infine, su Pinamonti: "Abbiamo valutato richieste estere ma quando è spuntato il Genoa era felicissimo, mi ha detto: imparerò molto da un allenatore che è stato un ex attaccante. E così sarà".

