Angel Di Maria potrebbe lasciare il Benfica per fare ritorno oltre l'Atlantico. Non in Argentina, bensì in Messico con il Club America che si sarebbe fatto avanti per l'ex giocatore della Juventus. A riportarlo è A Bola che ha spiegato come l'operazione potrebbe esser favorita dall'ingresso nel club centramericano dello sponsor Adidas a partire dalla prossima estate.