Depay chiama Neymar al Corinthians: "Mi piacerebbe giocare con lui"

Memphis Depay potrebbe giocare presto insieme a Neymar. Il giocatore olandese ha infatti "chiamato" il brasiliano al Corinthians come spiegato in un'intervista a Globoesporte: "Neymar sa cosa gli ho detto. È una cosa tra noi, ma ovviamente lui è importante per il Paese, è una superstar, ha tutte le capacità per portare il Brasile al titolo di campione del mondo. Mi piacerebbe giocare con lui al Corinthians. Anche se è un tifoso del Santos, penso che abbia molti amici al Corinthians, abbiamo passato dei bei momenti ed è una fonte d'ispirazione per molti. Spero che tutto vada bene e che sarà felice ovunque andrà".