De Zerbi fa scuola in Spagna: il suo nome accostato al... Barcellona

LA SUGGESTIONE

L'exploit in campionato del suo Sassuolo, che ha chiuso all'ottavo posto, non è passato inosservato neanche all'estero. Il gioco espresso dalla squadra neroverde e l'esplosione di un giocatore come Boga, oltre alle conferme di Caputo e Berardi, hanno valicato i confini di casa nostra. A tal punto che il nome di Roberto De Zerbi è stato accostato al... Barcellona. Il tecnico bresciano ha fatto parlare molto di sè in Spagna e ora è quotato a 20 nella corsa alla panchina blaugrana.

Un contatto tra De Zerbi e il Barcellona c'è già stato e risale a maggio. Il club blaugrana lo volle come insegnante di calcio per un giorno: l'allenatore del Sassuolo è intervenuto nel corso di una conferenza online in cui ha tenuto una lezione per lo staff delle giovanili. Una quota alta (20) potrebbe far pensare a una suggestione ma non è da escludere che questa esperienza sia piaciuta e non poco al club catalano.