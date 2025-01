De Roon: "Arabia? Felice all'Atalanta, ma mai dire mai"

Marten De Roon non ha chiuso le porte a un futuro lontano dall'Atalanta, anche se oggi vede molto difficile un suo trasferimento in Arabia. "Per quanto mi riguarda, penso sia un campionato che stia crescendo: lo seguo perché sono arrivati giocatori importanti di recente. Per me stesso non ho ancora mai pensato a venire qui, sono molto felice all'Atalanta: stiamo facendo cose molto belle, ho rinnovato il contratto, l'Italia e l'Atalanta sono la mia casa. Mai dire mai nella vita e nel calcio, però per il momento non penso a venire qui perché sono felice dove sono".