De Paul-Atletico Madrid, Marino: "Affare non concluso ma in dirittura d'arrivo"

MERCATO

Il direttore dell'area tecnica dei friulani prima frena ("Distanza notevole") poi ammorbidisce i toni: "Atletico in vantaggio"

L'accelerazione risale a una decina di giorni fa, da quel momento silenzio: cosa succede nell'affare Rordrigo De Paul-Atletico Madrid? Lo spiega, in due tempi, Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, che prima frena: "La trattativa con l'Atletico è in stato avanzato ma c'è ancora distanza economica. Restano in ballo altri club, sono tante le società che vogliono il giocatore". Poi però ammorbidisce i toni: "Affare non concluso ma in dirittura d'arrivo". Getty Images

La trattativa è impostata sulla cifra di 35 milioni di euro più bonus ma evidentemente c'è ancora qualcosa da limare avverte Marino a Radio Kiss Kiss. L'argentino si è già messo d'accordo con i Colchoneros, quinquennale da 3,5 milioni di euro netti a stagione, per questo l'affare non sembra a rischio.

Tanto che il dirigente bianconero, poco dopo, a Radio24 chiarisce: "Fino a quando non ci sono contratti firmati... Atletico ancora in vantaggio ma non ha chiuso nulla, se no sarebbe già arrivata l'ufficialità. Al momento parliamo ancora di un grande giocatore dell'Udinese poi giusto che a 27 anni voglia andare via e ci faremo trovare pronti quando accadrà".

De Paul era stato cercato soprattutto dal Milan, che vedeva in lui il perfetto erede di Calhanoglu.