De Ligt snobba il Barcellona: "Alla Juve sto bene come un pesce in acqua"

"Sono molto contento alla Juve. Anche se le prestazioni della squadra sono state inferiori rispetto agli anni precedenti, mi sento bene in campo e apprezzato da tutti. Sto bene come un pesce nell'acqua". Matthijs De Ligt continua a vedersi in bianconero e non sente il richiamo (e le lusinghe) di altri club: "Non so se mi lascerebbero andare - ha dichiarato il difensore olandese dal ritiro della sua nazionale in una intervista rilasciata a ESPN - ci sono molti club che hanno problemi economici ma dovreste chiederlo alla società. Non lo so se il Barcellona è veramente interessato a me, ma non penso ad altri club perché non ha senso. Non si è fatto ancora avanti nessuno".