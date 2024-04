De Ketelaere: "Fosse per me resterei all'Atalanta, al Milan non voglio finire di nuovo in panchina"

© Getty Images

"Ritornare al Milan? Il Milan è una grandissima squadra, ma in questo momento ho bisogno di giocare. Ho 23 anni e non voglio finire di nuovo in panchina". Idee chiare sul futuro quelle di Charles De Ketelaere, che all'Atalanta, dove è arrivato in prestito per 3 milioni con diritto di riscatto a giugno fissato a 23 milioni di euro, ha trovato la sua giusta dimensione dopo le difficoltà in rossonero. "All'Atalanta mi trovo molto bene - ha detto il belga in un'intervista a HNL - Se dipendesse da me rimarrei qui, anche perché posso migliorare. L’Atalanta mi sta aiutando molto: dallo staff ai compagni fino ai tifosi che mi hanno fatto sentire a casa".