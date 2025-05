De Gea tentato dal Monaco, ma la Fiorentina vuole trattenerlo

David De Gea è stato uno dei protagonisti di questa Serie A. L'estremo difensore spagnolo, arrivato alla Fiorentina come svincolato dopo un anno di inattività, ha stupito tutti, mostrando di non aver perso lo smalto nonostante il lungo periodo lontano dal campo. De Gea ha firmato 12 mesi fa un contratto di un solo anno con la Viola che ora, constatato il livello dell'ex United, vorrebbe confermalo. Sull'ex United però sarebbe piombato anche il Monaco: i francesi cercano un nov portiere e De Gea, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sarebbe in cima alla lista dei desideri. Ora la palla passa nelle mani di De Gea: rimanere a Firenze o provare un nuova esperienza in un campinato in cui non ha mai giocato? Presto avremo una risposta.