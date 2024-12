In casa Napoli è tempo di riflessioni in vista del mercato di gennaio. Soprattutto sul possibile scambio Danilo-Raspadori. Secondo quanto riporta Repubblica, infatti, negli ultimi giorni a Castel Volturno si sarebbe registrata una brusca frenata sulla questione. Gli azzurri sarebbero molto interessati al difensore brasiliano, ma non sarebbero affatto convinti di rinforzare con Raspadori una concorrente per la parte alta della classifica di Serie A.