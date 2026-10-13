Dani Carvajal torna in pista: il terzino ha firmato da svincolato con il Getafe

"Nel corso della sua carriera, Dani Carvajal ha conquistato un palmarès di 29 titoli tra la prima squadra del Real Madrid e la nazionale spagnola, tra cui sei UEFA Champions League e il Campionato Europeo 2024 con la Spagna.Il terzino destro spagnolo inaugura questa nuova fase con gli azulones, portando in squadra esperienza e leadership". "Il Getafe CF dà il benvenuto a Dani Carvajal e gli augura grandi successi in questo nuovo capitolo. Benvenuto al Coliseum, Dani!", conclude la nota.