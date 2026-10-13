Dani Carvajal torna in pista: il terzino ha firmato da svincolato con il Getafe

13 Ott 2026 - 11:57
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Carvajal © Getty Images

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Alla fine, non si è spostato di troppi chilometri. Dani Carvajal rimane a Madrid, nel senso di area metropolitana. Il terzino ex Real ha firmato un contratto annuale con il Getafe. Dal 30 giugno scorso il 34enne laterale era nel mercato svincolati. C'è voluta una lunga trattativa con gli Azulones per ufficializzare l'accordo. Il campione d'Europa con la Spagna ritorna quindi in pista. Il Getafe saluta l'approdo con questo comunicato: "Il Getafe CF ha raggiunto un accordo con Dani Carvajal, legandolo al club azulón fino al 30 giugno 2027. Nazionale spagnolo con 51 presenze e una lunga carriera ai massimi livelli, Carvajal inizia un nuovo capitolo del suo percorso sportivo nella zona sud di Madrid.

"Nel corso della sua carriera, Dani Carvajal ha conquistato un palmarès di 29 titoli tra la prima squadra del Real Madrid e la nazionale spagnola, tra cui sei UEFA Champions League e il Campionato Europeo 2024 con la Spagna.Il terzino destro spagnolo inaugura questa nuova fase con gli azulones, portando in squadra esperienza e leadership". "Il Getafe CF dà il benvenuto a Dani Carvajal e gli augura grandi successi in questo nuovo capitolo. Benvenuto al Coliseum, Dani!", conclude la nota.

dani carvajal

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