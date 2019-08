Dall'Argentina arriva indiscrezione di mercato sulla Juve. Stando al Clarin, i bianconeri e il Barcellona starebbero infatti trattando per Rodrigo Bentancur. Paratici avrebbe chieso 60 milioni per l'uruguaiano, ma la metà andrebbe poi girata al Boca Juniors come da accordi quando vu prelevato il centrocampista.