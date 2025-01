Dalla Spagna smentite su Kimmich al Real Madrid

Joshua Kimmich è in scadenza di contratto, con il Bayern Monaco, a giugno 2025 e non ha ancora firmato il prolungamento proposto dai bavaresi. Ci sono voci sull'interessamento da parte del Real Madrid. Secondo Marca però, in casa merengue c'è del nervosismo verso alcuni agenti, soprattutto legati a calciatori del Bayern, che utilizzano l’interesse del Real verso i propri assistiti per puntare a rinnovi più cospicui. Gli agenti di Kimmich avrebbero contattato di club di Perez, ricevendo però un netto no, coerentemente alla politica di mercato più orientata all’acquisto di giovani.