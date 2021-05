Dalla Spagna: senza la Champions Ronaldo se ne va allo United

Secondo As il futuro alla Juventus di Cristiano Ronaldo dipende dai verdetti dell'ultima giornata del campionato italiano. Se i bianconeri falliranno l'aggancio al treno Champions, il campione portoghese lascerà Torino. La destinazione è il ritorno al secondo amore dopo lo Sporting Lisbona: il Manchester United. Secondo il media spagnolo, CR7 avrebbe già avuto dei contatti con Solskjaer per parlare del suo progetto sui red devils del futuro. L'interesse non sarebbe soltanto da parte inglese ma reciproco.