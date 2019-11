Dalla Spagna: Messi tratta il rinnovo con il Barcellona

A VITA

"Stiamo parlando con i rappresentanti di Messi per chiudere la questione una volta per tutte". Queste le parole di Éric Abidal, direttore sportivo di Barcellona, che in una intervista al quotidiano 'Sport' ha affrontato il problema del rinnovo del contratto del campione argentino. "Per noi è un attore chiave. Ha questa opzione per stipulare un contratto, ma so che il presidente sta parlando con i suoi rappresentanti per chiudere il caso una volta per tutte", sono le parole di Avidal secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo. "Spero che rimanga per molti anni e penso che sarà così. Sarà una decisione di Leo", ha aggiunto Abidal.

Messi ha un contratto che gli permetterebbe ogni anno di lasciare il Barcellona, ma in realtà non ha mai deciso di andarsene dal club dove gioca da quando aveva 13 anni.



Abidal ha parlato anche del brasiliano Neymar e della possibilità che torni al Barcellona, da dove è partito per trasferirsi in Francia al PSG. "E' un top player con la filosofia del nostro club - le parole di Abidal -. Neymar garantisce sempre prestazioni di alto livello e per il Barca sarà sempre una possibilità. Non dico che è l'opzione numero 1, ma sarà sempre un'opzione".