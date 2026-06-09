Dalla Spagna: l'Atletico chiede 40 mln per Sorloth, respinta offerta Juve

L'Atletico Madrid sta trattando con la Juventus la cessione di Alexander Sorloth ma al momento "un accordo appare improbabile". Lo riporta il quotidiano spagnolo 'As', secondo cui c'è "un divario significativo" tra quanto offerto dal club bianconero e quanto chiesto dalla società iberica. Da Torino infatti metterebbero sul piatto 22 milioni di euro per l'attaccante norvegese, mentre i colchoneros ne chiedono 40 per far partire il giocatore. Sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse del Milan. Sorloth è arrivato a Madrid nel 2024, proveniente dal Villarreal, per una cifra di 32 milioni di euro. Il centravanti ha ancora due anni di contratto con l'Atletico.