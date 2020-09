Dalla Spagna: Il Barça non molla, è Vidal la chiave per Lautaro

LA TRATTATIVA

Ausilio è stato chiaro: Lautaro non si muove. Il Barcellona, alle prese con vicende complesse come quella di Messi e dei tanti esuberi, non vuole mollare. E' l'argentino il sostituito ideale di Suarez per tutto l'ambiente blaugrana, Koeman compreso. Secondo quello che riferisce il quotidiano catalano "Sport", il presidente Bartomeu non ha smesso di pensare all'attaccante. I colloqui con l'Inter si sono bloccati di fronte alla richiesta ritenuta eccessiva da parte dei blaugrana.

Il Barça si fa forte della volontà del giocatore di trasferirsi in Spagna ma non vuole sborsare più di 65 milioni di euro con la contropartita di qualche giocatore in esubero. C'è un nome che l'Inter cerca da parecchio tempo, da quando Conte ha preso possesso della panchina nerazzurra. Si tratta, ovviamente, di Arturo Vidal, la cui clausola di rescissione, intorno ai 20 milioni, è comunque considerata eccessiva. Inserire il cileno nella trattativa, insomma, può essere il modo per riuscire finalmente a portare a Barcellona il centravanti argentino.