Dalla Spagna: due top club su Vlahovic

Il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere incerto. Il rinnovo con la Juventus sembra sempre più improbabile e il profilo dell'attaccante fa gola a molte squadre. Secondo quanto riportato da Fichajes, in Spagna due top club sarebbero pronti a contendersi il cartellino del serbo. Atletico Madrid e Barcellona, infatti, sono alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione e in casa Blaugrana Vlahovic è visto come l'erede di Lewandowski nel caso in cui il polacco decidesse di non prolungare. Entrambe le società stanno studiando come anticipare la concorrenza e assicurarsi l'attaccante a titolo gratuito.