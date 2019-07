Il Manchester United è pronto a lanciare l'assalto al centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic per sostituire Paul Pogba, Lo riferisce il quotidiano spagnolo AS, Il tecnico dei Red Devils Solskjaer avrebbe individuato nel centrocampista serbo l'erede ideale del francese. Lo United sarebbe pronto a mettere sul tavolo un'offerta per la Lazio superiore al 75 milioni di euro.