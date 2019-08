Con la chiusura del mercato in Inghilterra, si restringono le opzioni per Philippe Coutinho, che resta in uscita dal Barcellona. Come riporta 'El Mundo Deportivo' sono tre le destinazioni possibili per il centrocampista offensivo brasiliano: si tratta di Psg, Juventus e Bayern. Con i francesi l'eventuale trattativa sarebbe legata al ritorno di Neymar in Catalogna.