Dalla Germania: niente Bayern, c'è anche l'Inter sulle tracce di Zirkzee

MERCATO

Secondo SkySportDe anche i nerazzurri sull'attaccante del Bologna che piace a Milan e Juve

© Getty Images C'è anche l'Inter sulle tracce di Zirkzee. L'indiscrezione di mercato arriva dalla Germania, a scrivere oggi dell'interesse dei nerazzurri per l'attaccante olandese del Bologna è il giornalista di SkySportsDe Florian Plettenberg. Per Zirkzee, infortunatosi proprio contro i nerazzurri sabato scorso, il Bayern Monaco potrebbe esercitare a fine stagione una clausola per il riacquisto pari a 40 milioni, trattando direttamente con il giocatore e bypassando così il club rossoblù. Ma stando alla stampa tedesca, i bavaresi non sembrano essere interessati all'operazione, lasciando così campo libero ai club italiani che hanno messo gli occhi sul giocatore: in primis il Milan, che già da tempo ha avviato contatti con il Bologna, a seguire la Juve, il Napoli e da ultimo anche l'Inter. Una situazione che alimenta inevitabilmente un'asta che può solo far felice il Bologna.

Al momento, con l'arrivo da svincolato di Taremi, nell'attacco dell'Inter per la prossima stagione (quella che porterà nell'estate del 2025 al Mondiale per Club negli Stati Uniti) i punti fermi sono Lautaro, Thuram e, appunto, l'iraniano. La volontà del club è quella di mettere a disposizione di Inzaghi cinque punte per affrontare al meglio i numerosi impegni in calendario (va ricordato che anche il nuovo formato della Champions aumenterà il numero dei match da giocare): le mosse future sono così legate alle decisioni che verranno prese riguardo a Sanchez e Arnautovic. Il cileno, che sino a un mese fa era dato come sicuro partente, sta tuttavia scalando posizioni e la sua permanenza non è affatto da escludere. In ribasso, invece, le quotazioni dell'austriaco. A questo va aggiunto che sul tavolo c'è anche il possibile ritorno di Valentin Carboni per il quale però, data la giovane età, potrebbe essere scelta la strada di un nuovo prestito, per permettergli di giocare con maggiore continuità. Tradotto: l'interesse per Zirkzee di cui scrivono oggi in Germania è certamente plausibile ma al momento è prematuro per considerare già delineati i programmi nerazzurri. Anche il cammino in Champions, e i conseguenti introiti, peseranno sulle prossime mosse interiste.