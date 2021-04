Dalla Francia: Milik può trasferirsi a luglio alla Juventus per 12 milioni

L'INDISCREZIONE

Secondo L'Equipe esiste una clausola nel contratto dell'attaccante polacco con il Marsiglia

C'è una clausola importante all'interno dell'accordo che lega Milik al Marsiglia. Il Napoli ha prolungato il contratto del giocatore di un anno, fino a giugno 2022, e lo ha prestato per 18 mesi ai francesi, con un’opzione di acquisto obbligatoria per la prossima estate, fissata a 8 milioni di euro più vari bonus che portano la somma totale intorno ai 10 milioni. L’accordo tra le parti, però, secondo L'Equipe, prevede anche altro: un'intesa per una rivendita immediata del giocatore a 12 milioni di euro.

L'attaccante polacco non ha mai nascosto di voler giocare nei migliori club del mondo ed è noto che il suo vero obiettivo è l'approdo alla Juventus. De Laurentiis ne era consapevole e avrebbe preteso, senza successo, che da questa possibilità di acquistare il giocatore a 12 milioni fossero esclusi i club italiani, il che ha allungato la trattativa con il club francese. Secondo L'Equipe, in ogni caso, ci saranno vantaggi per tutte le parti coinvolte: il Napoli recupererà 10 milioni di euro, anziché venderlo a zero, il Marsiglia con la rivendita coprirà anche lo stipendio del giocatore e la Juve potrà finalmente tesserare una punta che cercava già da tempo.