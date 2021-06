Dalla Francia: Milan sempre più vicino a Kamara del Marsiglia

La notizia arriva da Romain Canuti, giornalista francese vicino al Marsiglia, della testata lephoceen.fr: "Il Milan si è seriamente avvicinato a Boubacar Kamara. Il giocatore, che invece ha immaginato di essere contattato dai club inglesi quest'estate, inizia a chiedersi se sia il caso di continuare la sua carriera in Serie A". Questo quanto twittato da Canuti. Kamara, 20 anni, è valutato 20 milioni. Il Milan non vorrebbe spenderne più di 12 e le parti stanno lavorando per trovare un punto d'incontro.