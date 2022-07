Dall'Inghilterra sicuri: accordo verbale tra Eriksen e Manchester United

PREMIER LEAGUE

L'ex nerazzurro, ora svincolato, si legherà ai Red Devils per tre anni

Ha dovuto coprire tanta strada, ma Christian Eriksen è finalmente pronto a tornare nel calcio che conta: secondo The Athletic UK, il playmaker danese ha detto sì alla corte del Manchester United. Il nuovo contratto legherà Eriksen ai Red Devils fino al 2025. L'eroe di Euro 2020 varcherà i cancelli dell'Old Trafford nei prossimi giorni, stando a quanto riportato dall'Inghilterra. Il club ha avviato l'iter di registrazione del contratto, e a breve chiamerà l'ex nerazzurro per sostenere i test fisici.

Vedi anche Mercato Manchester United, avviati i contatti con Christian Eriksen Quest'ultima una pratica non scontata viste le complicazioni vissute dal danese dopo l'arresto cardiaco ad Euro 2020. Eriksen continua a giocare con un defibrillatore sottocutaneo, e la presenza di tale strumento aveva reso il danese ineleggibile per giocare in Serie A.

Lasciato andare dall'Inter a causa della politica della lega, Eriksen ha ricominciato a calcare il verde del campo da gioco al Brentford: con la casacca delle Bees il trequartista danese è tornato a giocare dopo sette mesi d'inattività, segnando pure il gol di uno storico 4-1 ai danni del Chelsea. Ora pare sempre più imminente la nuova avventura a Manchester, col nuovo tecnico Ten Hag che lo inserirà sin da subito come perno del reparto avanzato.