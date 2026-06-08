Dall'Inghilterra: occhi della Premier su Pio Esposito

In questa stagione Francesco Pio Esposito si è rivelato come uno degli attaccanti più promettenti del panorama internazionale. Le sue prestazioni con l'Inter (10 gol e sei assist in stagione) e con la Nazionale, nonostante il rigore fallito contro la Bosnia, hanno attirato su di lui l'attenzione di numerosi club, soprattutto inglesi. Come riporta Teamtalk, sulle sue tracce ci sarebbero le londinesi Arsenal, Tottenham e Chelsea, ma soprattutto il Manchester United. Secondo la testata britannica, ad assistere alle amichevoli degli Azzurri contro Lussemburgo e Grecia, erano presenti dirigenti dei Red Devils, che hanno potuto apprezzare dal vivo le due reti messe a segno dal 20enne. Lo United sta cercando un attaccante anche in virtù della probabile partenza di Joshua Zirkzee che, come evidenziato sempre da Teamtalk, sarebbe un profilo che piace all'Inter.

Secondo il sito specializzato Transfermarkt, il valore di Esposito è di 45 milioni, ma i nerazzurri difficilmente si priveranno del proprio gioiellino.