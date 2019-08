C'e' un nome nuovo per il centrocampo del Real Madrid. Secondo quanto riporta 'Record' il Real Madrid, che continua a sognare Paul Pogba, ha messo nel mirino come possibile alternativa Bruno Fernandes, a sua volta molto vicino al Manchester United come eventuale sostituto del campione francese. Lo Sporting Lisbona spera nell'asta e continua a chiedere 70 milioni di euro per l'ex giocatore dell'Udinese. La Casa Blanca in questa trattativa può contare sul canale privilegiato con Jorge Mendes, procuratore del centrocampista, che ha un ottimo rapporto con Florentino Perez.