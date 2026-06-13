Dal Portogallo: Inter su Hornicek, il Braga chiede 30 milioni

Secondo quanto scrive O Jogo l’Inter vuole Lukas Hornicek, portiere ceco finito nel mirino di diverse big europee come Porto, Benfica e Leeds, ma attualmente considerato una priorità per il mercato nerazzurro. Ma il primo tentativo esplorativo dei vertici interisti non ha sortito l'effetto sperato, scontrandosi con la ferma posizione del Braga: il club portoghese, infatti, non intende concedere alcuno sconto sulla clausola rescissoria, fissata a quota 30 milioni di euro.
Nonostante le notizie dal Portogallo e l'addio di Sommer, a fine contratto, l'intenzione dell'Inter è quella di confermare Josep Martinez mentre sembra vicino l'arrivo di Ivan Provedel come vice.