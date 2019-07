Dal colpo del secolo al colpo dell'anniversario: Ronaldo al Padova

10/07/2019

Il gioco di parole ci sta tutto e lo spunto grafico viene di conseguenza premiando l'estro e la fantasia dell'ideatore, perché c'è modo e modo di annunciare il ritorno al Padova (club quest'anno retrocesso in Serie C) del centrocampista brasiliano Ronaldo Pompeu da Silva dal Novara. Farlo, ad un anno esatto dall'arrivo alla Juve di CR7 utilizzando lo stesso logo pensato dal club bianconero, è di certo un'idea mediaticamente premiante. E così la firma del brasiliano con il Padova, che dal punto di vista calcistico non è sicuramente notizia da prime pagine, trova invece rilievo nel mondo social. Insomma, Non è il "colpo del secolo", di certo il brasiliano classe '90 non inciderà nel campionato di Serie C così come il suo più illustre omonimo ha fatto in Serie A, ma per una giornata almeno si aggiudica il meritato riconoscimento.